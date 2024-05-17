Жителя Шемышейки, убившего косулю, задержали с пакетами мяса в руках

17.05.2024 | 13:26

Стали известны подробности задержания 37-летнего жителя Шемышейки, который жестоко расправился с косулей. Теперь ему инкриминируется незаконная охота с применением механического транспортного средства.

Утром 4 марта мужчина обкатывал в поле снегоход, который ремонтировал для знакомого, и увидел бежавшую по глубокому снегу косулю. Он ускорил ход транспортного средства и наехал на животное, а затем оглушил обухом топора.

Тушу браконьер отвез в лесопосадки, где разделал ее, разложил по пакетам, закопал в снег и уехал домой.

Вечером он вернулся на снегоходе, забрал спрятанное и привез домой. Там-то его и задержали сотрудники полиции, уже узнавшие от охотоведов о случившемся.

Первоначально ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценили в 200 тысяч рублей, но затем сумму снизили до 40 тысяч.

«Вину злоумышленник признал, ущерб возместил. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.