Жителя Шемышейки, убившего косулю, задержали с пакетами мяса в руках

Стали известны подробности задержания 37-летнего жителя Шемышейки, который жестоко расправился с косулей. Теперь ему инкриминируется незаконная охота с применением механического транспортного средства.
Утром 4 марта мужчина обкатывал в поле снегоход, который ремонтировал для знакомого, и увидел бежавшую по глубокому снегу косулю. Он ускорил ход транспортного средства и наехал на животное, а затем оглушил обухом топора.
Тушу браконьер отвез в лесопосадки, где разделал ее, разложил по пакетам, закопал в снег и уехал домой.
Вечером он вернулся на снегоходе, забрал спрятанное и привез домой. Там-то его и задержали сотрудники полиции, уже узнавшие от охотоведов о случившемся.
Первоначально ущерб, нанесенный лесному хозяйству, оценили в 200 тысяч рублей, но затем сумму снизили до 40 тысяч.
«Вину злоумышленник признал, ущерб возместил. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
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