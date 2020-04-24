Общество

В Пензе на стройплощадке цирка увеличилось количество рабочих

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На 60 человек увеличилось количество рабочих, трудящихся над возведением нового здания цирка в Пензе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«В реальном времени из рабочего кабинета наблюдаю за строительством цирка. Министр доложил, что число рабочих увеличено на 60 человек, общее количество строителей сегодня - 140. Проведено существенное укрепление конструкций, заменены элементы, которые не позволяли завершить стройку», - написал он.

Речь о расширении штата шла неоднократно. Так, 23 января Иван Белозерцев побывал на самом знаменитом пензенском долгострое. Генеральный директор подрядной организации рассказал, что сдать цирк под ключ планируется в сентябре 2021-го. Глава региона отметил необходимость увеличения количества строителей.

Этот же вопрос поднимался и 10 апреля, когда Белозерцев вновь посетил стройплощадку. Он напомнил, что средства на достройку цирка выделены, поэтому нужно наращивать темпы. Руководитель подрядной организации рассказал, что уже в мае на трех блоках цирка планируется начать масштабные отделочные работы.

В 2019 году Иван Белозерцев следил из своего кабинета за строительством проблемных домов. Он даже опубликовал снимок своего «всевидящего ока», куда в тот момент напрямую транслировалась запись с камер, установленных на одном из таких объектов. Теперь же внимание главы региона переключилось на цирк.

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Источник — фото twitter.com/BelozercevIA
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Гость||

А зачем? говорю как прораб необходимо снести а то будут жертвы.

Гость||

Джамшутов завезли поди)))

Гость||

построят быстро как и в заре

Гость||

А какова судьба "гостиницы Интурист"?

Гость||

Закашмаренные, истерички говорите надо дома сидеть, чтобы самоизол сняли. А как Ковиидиоты объяснят увеличение на 60 человек на стройке?!?!?!?

Если самоизол хотят до 1 июня продлить?!

QR пропуска?!?

Гость||

Вася ты что с валом сделал?вся Пенза в руинах!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проведено существенное укрепление конструкций, заменены элементы, которые не позволяли завершить стройку», - написал он.

В соответствии с законодательством РФ, все работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства должны проводиться в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Нормы осуществления вышеуказанных работ закреплены законодательно.

Областная прокуратура заставила чиновников спуститься с небес на бренную землю:

19 августа 2015

В ходе проведенной прокуратурой Ленинского района г. Пензы проверки выявлены нарушения градостроительного законодательства в деятельности ООО «Волгожилстрой»

Прокуратурой Ленинского района г. Пензы в ходе осуществления надзора за исполнением градостроительного законодательства проведена проверка по факту ненадлежащего исполнения ООО «Волгожилстрой» обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий).

В ходе проверки установлено, что на строительном объекте в г. Пензе по ул. Плеханова, 13 низкое качество бетонирования монолитных конструкций. Бетон недостаточно уплотнен в опалубке, чем нарушены требования проектной документации, разработанной ООО «Нефтестройпроект» и требования «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

По выявленным нарушениям в отношении должностного лица ООО «Волгожилстрой» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий).

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, ему назначено наказание в видe штрафа в размере 20 000 руб.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проведено существенное укрепление конструкций, заменены элементы, которые не позволяли завершить стройку
Это получается отклонение от проекта?

Гость||

Новость с подобным заголовком я читаю уже лет 5

Гость||

Вот объясните мне. Заставляют людей самоизолироваться, пугают штрафами и т.д. А строительство цирка, который уже скоро будет как 10 лет строят это такая необходимая вещь на сегодняшний момент? Вот так везде... Одна рука делает не зная что творит вторая.

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Проведено существенное укрепление конструкций, заменены элементы, которые не позволяли завершить стройку
Это получается отклонение от проекта?
18 декабря 2015 года, Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты контрольного мероприятия «Проверка обоснованности, результативности и целевого использования средств федерального бюджета, внебюджетных источников и федеральной собственности, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией развития циркового дела в Российской Федерации в период 2012–2014 годов и истекшем периоде 2015 года». С докладом выступил аудитор Александр Филипенко:

Как показала проверка, строительство объектов Пензенского цирка в 2012-2014 годах велось подрядчиком по рабочей документации, несоответствующей проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. В результате изменился сметный расчет, что согласно отрицательному заключению ФАУ «Главгосэкспертиза» на скорректированную документацию может увеличить стоимость работ почти на 500 млн. рублей.

При этом организация, проводившая строительный контроль не фиксировала факта проведения работ по документации, не прошедшей экспертизу. В свою очередь Росгосцирк не взыскивал средства за ненадлежащее исполнение договора строительного контроля (по 100 тыс. рублей за каждый выявленный случай).

Установлено также, что при расчете стоимости работ по договору подрядчиком по согласованию с Росгосцирком были применены расценки и индексы изменения сметной стоимости, несоответствующие первоначальному сводно-сметному расчету, что привело к увеличению стоимости оплаченных Росгосцирком работ при тех же объемах более чем на 170 млн. рублей.

«Контракт на данный момент не завершен. Однако в связи с необходимостью корректировки проектной документации и повторным прохождением госэкспертизы по инициативе Росгосцирка в 2014 году работы были приостановлены. Техническая готовность объекта 62%.», - констатировал Александр Филипенко.

В связи с необходимостью корректировки проектной документации и повторным прохождением госэкспертизы по инициативе Росгосцирка в 2014 году работы были приостановлены.

У пензенского чиновника высокие способности к блефу: "В апреле 2015 года, планируется завершить строительство пензенского цирка. Росгосцирк заканчивает экспертизу проекта, и в феврале на стройке могут возобновиться работы. Арена в Пензе все еще претендует на звание единственной в своем роде в России."

От такого вранья, барон Мюнхгаузен, наверное, в гробу перевернулся...

Только в апреле 2015 года, генподрядчик - ООО "Волгожилстрой" (генеральный директор - самарский мошенник Иван Хандогин) разработал проект и направил а Саратовский филиал "Главгосэкспертизы" и за не соблюдение требования при проектировании получил от ворот поворот!..

В декабре 2015 года, вновь обратились Саратовский филиал "Главгосэкспертизы" для повторной экспертизы. Тщетно. Опять отрицательное заключение...

18 декабря 2015 года настал час истины! На коллегии Счетной палаты Российской Федерации, Председатель Счетной палаты РФ Т.Голикова сказала следующее: "Что касается нарушений, допущенных в ходе реконструкции Пензенского государственного цирка, то о них мы отдельно проинформируем Генеральную прокуратуру с целью применения соответствующих мер прокурорского реагирования"

И процесс пошёл...

Заместитель генерального директора Росгосцирка Дмитрий Гаусман: "Сейчас проходит ряд совещаний, посвященных пензенскому цирку. Им заинтересовалась прокуратура. Есть вопросы и к срокам строительства, и к целевому использованию государственных средств."

https://anticriminal.livejournal.com/31109.html

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