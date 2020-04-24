В Пензе на стройплощадке цирка увеличилось количество рабочих

24.04.2020 | 13:37

На 60 человек увеличилось количество рабочих, трудящихся над возведением нового здания цирка в Пензе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«В реальном времени из рабочего кабинета наблюдаю за строительством цирка. Министр доложил, что число рабочих увеличено на 60 человек, общее количество строителей сегодня - 140. Проведено существенное укрепление конструкций, заменены элементы, которые не позволяли завершить стройку», - написал он.

Речь о расширении штата шла неоднократно. Так, 23 января Иван Белозерцев побывал на самом знаменитом пензенском долгострое. Генеральный директор подрядной организации рассказал, что сдать цирк под ключ планируется в сентябре 2021-го. Глава региона отметил необходимость увеличения количества строителей.

Этот же вопрос поднимался и 10 апреля, когда Белозерцев вновь посетил стройплощадку. Он напомнил, что средства на достройку цирка выделены, поэтому нужно наращивать темпы. Руководитель подрядной организации рассказал, что уже в мае на трех блоках цирка планируется начать масштабные отделочные работы.

В 2019 году Иван Белозерцев следил из своего кабинета за строительством проблемных домов. Он даже опубликовал снимок своего «всевидящего ока», куда в тот момент напрямую транслировалась запись с камер, установленных на одном из таких объектов. Теперь же внимание главы региона переключилось на цирк.