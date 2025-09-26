Определено время проверки систем оповещения 1 октября

26.09.2025 | 18:14

В среду, 1 октября, в Пензенской области состоится комплексная проверка готовности систем оповещения всех уровней, предупредили в региональном ГУ МЧС РФ.

В период с 10:00 до 11:00 зазвучат сирены, затем пройдет сообщение по теле- и радиоканалам. Об учениях население также оповестят через СМС-сообщения.

«В ходе проверки сирены могут звучать неоднократно, так как проверяются региональная, муниципальная и объектовые системы оповещения. В рамках проверки это нормально», - отметил замминистра ЖКХ и ГЗН Михаил Кудимов.

По его словам, учения - отличная возможность изучить или освежить в памяти пути эвакуации в безопасное место, укрытие, убежище.

Ранее сообщалось, что 1 и 2 октября в Пензенской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне.

Жителей региона попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике.