ЖК «Ньютон» в Пензе: что видно из квартир

19.09.2025 | 15:45

Владельцам квартир на 18-м этаже жилого комплекса бизнес-класса «Ньютон» от «Термодома» откроются завораживающие виды.

Прямо сейчас можно оценить погружающуюся в осеннее настроение городскую инфраструктуру с зелеными островками, на горизонте - один из семи холмов, на которых стоит город.

Видны главные путевые развязки, социальные и торговые объекты, центр культурной жизни Пензы - Юбилейная площадь.

К этому можно добавить атмосферу наблюдения за природой с эксплуатируемой кровли, спокойствие за оставленную на подземном паркинге машину, чувство безопасности в закрытом дворе с IP-технологиями, бизнес-гостиные, зоны коворкинга, сейф-двери, энергосберегающие стекла, систему «Умный дом», уникальный аромадизайн, приятную музыку в холлах и, наконец, квартиры со средней площадью 86 кв. м и высотой потолков от 3,15 м. Все это - ЖК «Ньютон».

Больше о деталях комфорта - на newton-pnz.ru и в офисах строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20.

Застройщик ЖК «Ньютон» - ООО «СЗ «Ньютон». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.