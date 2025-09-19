Сетевое издание|18+|Пятница|19 сен 2025|18:29
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Общество

ЖК «Ньютон» в Пензе: что видно из квартир

Печать
Telegram

Владельцам квартир на 18-м этаже жилого комплекса бизнес-класса «Ньютон» от «Термодома» откроются завораживающие виды.

Прямо сейчас можно оценить погружающуюся в осеннее настроение городскую инфраструктуру с зелеными островками, на горизонте - один из семи холмов, на которых стоит город.

Видны главные путевые развязки, социальные и торговые объекты, центр культурной жизни Пензы - Юбилейная площадь.

К этому можно добавить атмосферу наблюдения за природой с эксплуатируемой кровли, спокойствие за оставленную на подземном паркинге машину, чувство безопасности в закрытом дворе с IP-технологиями, бизнес-гостиные, зоны коворкинга, сейф-двери, энергосберегающие стекла, систему «Умный дом», уникальный аромадизайн, приятную музыку в холлах и, наконец, квартиры со средней площадью 86 кв. м и высотой потолков от 3,15 м. Все это - ЖК «Ньютон».

Больше о деталях комфорта - на newton-pnz.ru и в офисах строительного холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20.

Застройщик ЖК «Ньютон» - ООО «СЗ «Ньютон». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети