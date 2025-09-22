Сетевое издание|18+|Понедельник|22 сен 2025|13:53
В Никольском районе готовятся к асфальтировке моста через Айву

В Никольском районе, рядом с селом Тюнярь, продолжается ремонт моста через реку Айву, расположенного на 37-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка.

«На первой половине моста специалисты выполнили устройство выравнивающего слоя из монолитного бетона. Сейчас проходит подготовка под гидроизоляцию, после чего будет уложен асфальт. На второй половине моста все работы завершены», - сообщил специалист Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Прокин.

Мост протяженностью около 90 метров построен в 1973 году. С тех пор он пришел в негодность: и само полотно, и ограждения, и водоотводные устройства нуждались в ремонте. Поэтому объект включили в план на 2025 год.

«Все работы ведутся согласно графику строительно-монтажных работ. Введение в эксплуатацию искусственного сооружения запланировано на конец 2025 года», - сообщили в региональном минстрое.

В июле на этом мосту случилось ДТП: 57-летний водитель грузовика Hino врезался в дорожное ограждение, пострадали 2 человека.

Источник — фото минстроя
