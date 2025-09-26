Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|17:25
Общество

Опубликован график перечисления пенсий и пособий в октябре

Отделение Социального фонда РФ по Пензенской области опубликовало график перечисления пенсий и различных выплат жителям региона в октябре.

3-го числа получателям переведут:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячную выплату из материнского капитала;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки.

Пособие по уходу за детьми до полутора лет перечислят в привычную дату - 8-го числа.

Получателям пенсий, дата доставки которым установлена с 5-го по 12-е число, деньги поступят 3 октября. Пензенцы с графиком доставки в пределах 13-22-го числа получат средства досрочно - 10-го, с 23-го по 25-е - 23 октября.

Стоит помнить, что деньги начисляются в течение всего дня.

Пенсии тем, кто получает их через почту, доставят согласно утвержденному графику. Его можно уточнить в отделении.

