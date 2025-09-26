Общество

В Пензе можно купить квартиру со сниженной ставкой по ипотеке

Печать
Telegram

В сентябре холдинг «Термодом» совместно с ВТБ запустил программу семейной ипотеки со сниженной ставкой. Теперь в жилом комплексе «Ньютон» можно купить квартиру с ПСК от 21,155% до 28,193% по ставке от 4,6% годовых.

Это проект бизнес-класса, в котором появятся бизнес-гостиные, лобби, комнаты игрушек, зоны коворкинга, мягкие зоны ожидания, 2 террасы для жителей на уровне 9-го этажа.

У жилого комплекса немало и других интересных особенностей. Например, многоступенчатая система очистки воды, система «Умный дом», аромадизайн холлов и приятная музыка, настраивающая на день.

Чтобы узнать больше, нужно прийти в офисы холдинга «Термодом»: там расскажут подробно о проекте, сделают персональные расчеты и помогут с необходимыми документами.

Телефон 8 (8412) 28-28-20. Сайт termodom-pnz.ru.

Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

* Полная стоимость кредита - 21,155-28,193%. Ставка в размере 4,6% годовых - на весь срок кредита. Первоначальный взнос - от 20,1% при условии строительства объекта с использованием проектного финансирования ВТБ, комплексного страхования и подтверждения дохода и занятости. Ставка 4,6% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщиков (ООО «СЗ «Ньютон» и ООО «СЗ «ТермодомРиелт».

Заемщики - граждане РФ, имеющие детей - граждан РФ: 1 ребенка в возрасте до 7 лет, 2 и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Для семей с ребенком до 7 лет кредит предоставляется на приобретение у юрлица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника - застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юрлица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, - у любого продавца на вторичном рынке в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Для семей с 2 детьми кредит предоставляется на приобретение у юрлица строящейся или готовой квартиры или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории малого города, а при покупке у юрлица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов - без ограничений по региону.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 12 млн руб., для остальных регионов - до 6 млн руб. Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 года до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только 1 ипотечный кредит с господдержкой. Условия действительны с 03.09.2025 до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит, в случае если заемщик (созаемщик - при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети