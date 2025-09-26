В Пензе можно купить квартиру со сниженной ставкой по ипотеке

26.09.2025 | 17:08

В сентябре холдинг «Термодом» совместно с ВТБ запустил программу семейной ипотеки со сниженной ставкой. Теперь в жилом комплексе «Ньютон» можно купить квартиру с ПСК от 21,155% до 28,193% по ставке от 4,6% годовых.

Это проект бизнес-класса, в котором появятся бизнес-гостиные, лобби, комнаты игрушек, зоны коворкинга, мягкие зоны ожидания, 2 террасы для жителей на уровне 9-го этажа.

У жилого комплекса немало и других интересных особенностей. Например, многоступенчатая система очистки воды, система «Умный дом», аромадизайн холлов и приятная музыка, настраивающая на день.

Чтобы узнать больше, нужно прийти в офисы холдинга «Термодом»: там расскажут подробно о проекте, сделают персональные расчеты и помогут с необходимыми документами.

Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

* Полная стоимость кредита - 21,155-28,193%. Ставка в размере 4,6% годовых - на весь срок кредита. Первоначальный взнос - от 20,1% при условии строительства объекта с использованием проектного финансирования ВТБ, комплексного страхования и подтверждения дохода и занятости. Ставка 4,6% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщиков (ООО «СЗ «Ньютон» и ООО «СЗ «ТермодомРиелт».

Заемщики - граждане РФ, имеющие детей - граждан РФ: 1 ребенка в возрасте до 7 лет, 2 и более детей в возрасте до 18 лет, либо ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет на дату заключения кредитного договора.

Для семей с ребенком до 7 лет кредит предоставляется на приобретение у юрлица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП - первого собственника - застройщика готового жилого помещения, или на приобретение у юрлица жилого помещения, находящегося на этапе строительства, а также на приобретение у физического или юридического лица квартиры в многоквартирном доме на вторичном рынке в городах, указанных в списке на сайте vtb.ru, а для семей, имеющих ребенка-инвалида, - у любого продавца на вторичном рынке в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Для семей с 2 детьми кредит предоставляется на приобретение у юрлица строящейся или готовой квартиры или таунхауса на территории отдельных регионов РФ в любом населенном пункте или на территории малого города, а при покупке у юрлица строящегося индивидуального жилого дома в границах малоэтажных жилых комплексов - без ограничений по региону.

Сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 12 млн руб., для остальных регионов - до 6 млн руб. Валюта кредита - рубль. Срок кредита - от 1 года до 30 лет. С 23.12.2023 заемщик/созаемщик может получить только 1 ипотечный кредит с господдержкой. Условия действительны с 03.09.2025 до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит, в случае если заемщик (созаемщик - при наличии) соответствует требованиям госпрограммы, банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

