18.01.2019 | 11:49

Губернатор Иван Белозерцев следит за работами на проблемных домах из своего кабинета. Об этом он написал в Twitter.

«В режиме реального времени контролирую ход работ на достраиваемых жилых домах. На некоторых жилых комплексах уже возвели дома под крышу. По другим домам компании ведут строительные работы также по обговоренному графику. Прокладывают коммуникации, утепляют фасады, монтируют окна», - сообщил он.

8 января Иван Белозерцев посетил многоэтажные дома, застройщиками которых ранее были компании, признанные банкротами. Недостроенные здания были переданы другим организациям, которые завершают их возведение.

«У меня стоит видеокамера в кабинете, я наблюдаю за строительством всех домов. Вижу, что работы идут. Самое главное - не останавливаться», - предупредил губернатор новых застройщиков.