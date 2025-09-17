Сетевое издание|18+|Среда|17 сен 2025|18:29
Общество

Новоселы о сданном доме ЖК «Новелла»: Превзошел ожидания

В Пензе появился новый дом. Строительный холдинг «Термодом» передал ключи владельцам квартир в ЖК «Новелла».

Особенность дня в лучших традициях подчеркнули праздничным антуражем. Впрочем, настроение новоселов, в жизни которых открывается новая страница, и так было приподнятое.

По мнению большинства опрошенных, дом превзошел все ожидания.

«Термодом» мне посоветовали как одного из лучших застройщиков. Мне есть с чем сравнить, и после приемки квартиры - только положительные эмоции», - рассказала владелица одной из квартир Марина Кожаева.

«Тут прекрасный район! Недалеко от центра, рядом МФЦ, и школа, и парки. Понравилась планировка. Общее впечатление - я довольна», - поделилась новосел Ольга Сетина.

Новоселы о сданном доме ЖК «Новелла»: Превзошел ожидания

«Новелла» уже изменила внешний облик Заводского района и продолжает менять жизнь сотен людей. Квартиры самых разных планировок пока есть в наличии в этом и в следующих, строящихся домах комплекса.

Сделать правильный выбор помогут в офисах холдинга «Термодом». Телефон 28-28-20.

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Новэлла-1», ООО «СЗ «Новэлла-2», ООО «СЗ «Новэлла-3» и ООО «СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

