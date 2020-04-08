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Общество | Губернатор о ценах на имбирь: Спрос рождает предложение

08.04.2020|11:32
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Все товары первой необходимости имеются на полках магазинов, дефицита нет. Об этом в среду, 8 апреля, доложил министр сельского хозяйства на прямой линии губернатора Ивана Белозерцева.

Министр также отметил, что пензенские цены на социальную группу товаров - одни из самых низких по сравнению с соседними регионами. Правда, наблюдается сезонное повышение: овощи нового урожая стоят дороже, чем прошлогодние.

Губернатор особо отметил рост цен на лимоны и имбирь, на которые жаловались жители региона. Стоимость килограмма цитрусов достигает 500 рублей, пряности - 5 000.

Ранее Иван Белозерцев отметил, что имбирь не входит в перечень социально значимых продуктов. На прямой линии он вернулся к этой теме.

«Спрос рождает предложение. Считается, что имбирь поднимает иммунитет, но его поднимают и квашеная капуста, и многие другие продукты. Понятно, что рост цены идет от федеральных поставок. Сейчас этим продуктом занимается федеральная антимонопольная служба», - отметил он.

Он потребовал проследить, чтобы в пензенских торговых сетях наценка на продукты была минимальной.

«Если в условиях сегодняшнего времени торговая сеть повышает необоснованно цены на социально важные продукты, это преступная халатность. Нельзя наживаться на людях», - резюмировал глава региона.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость|08.04.2020 11:59|

Пепец. Капуста теперь будет по 500 р.?

Гость|08.04.2020 12:04|

Зачем про капусту сказал?! Стоимость борщевого набора уже вверх поползла!

Гость|08.04.2020 12:06|

А какие товары второй и третьей необходимости?

Гость|08.04.2020 12:06|

Представители российской власти наглядно демонстрируют полную неспособность управлять страной в кризисной ситуации.

Гость|08.04.2020 12:06|

Гость писал(a):

Пепец. Капуста теперь будет по 500 р.?
За тыщу перескочит!

Гость|08.04.2020 12:08|

Он уже указ подписал, небось, что все с/х земли засадить капустой)

Гость|08.04.2020 12:11|

Гость писал(a):

Он уже указ подписал, небось, что все с/х земли засадить капустой)
Капусту вполне заменят головы пензенских чинушей. По уму отличий нет.

Гость|08.04.2020 12:12|

Гость писал(a):

Не употребить ли нам другого губернатора?
Белозерцев пусть квасится у себя дома.

Гость|08.04.2020 12:13|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Он уже указ подписал, небось, что все с/х земли засадить капустой)
Капусту вполне заменят головы пензенских чинушей. По уму отличий нет.
!

Гость|08.04.2020 12:13|

Мне нельзя капусту. У меня грудь и так большая, не дай бог еще вырастет.

Гость|08.04.2020 12:15|

И министр труда у нас А.А.Качан...

Гость|08.04.2020 12:15|

Я огурцом обычно пользуюсь. Очень неплохо получается. И не забеременеешь.

Гость|08.04.2020 12:18|

Аккуратнее с огурцом! Настреляет семян, полезет потом ботва отовсюду!

Гость|08.04.2020 12:26|

А я Дина Черемушкина! Черемуха тоже полезна.

Гость|08.04.2020 12:28|

Ага. От поноса!

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