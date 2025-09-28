Пензенцам стоит с осторожностью принимать звонки с номеров на +91

28.09.2025 | 13:45

Мошенники используют индийские номера, чтобы запутать россиян. Они рассчитывают на невнимательность.

«На первый взгляд, номер начинается с +916. Вот только код +91 - это Индия. Цифра «6» после него означает коды индийских городов, например Нагпур или Катака», - сообщил телеграм-канал МВД РФ «Вестник киберполиции».

При этом часть российских номеров начинается на +7 916. Отсутствие семерки может остаться незамеченным, что приведет к серьезным последствиям.

«Всего одна цифра способна изменить многое, и мошенники прекрасно знают об этом. Именно на этом они строят свои схемы, играя на невнимательности жертв», - добавили в МВД.

Ранее полицейские призвали россиян следить за уведомлениями от приложений: среди них может быть важная информация, пропуск которой грозит финансовыми потерями.