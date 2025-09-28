Инфекционный корпус земетчинской больницы получил новое оборудование

28.09.2025 | 12:20

Земетчинская районная больница получила новое оборудование. Его разместили в клинико-диагностической лаборатории в отремонтированном инфекционном корпусе, сообщили в региональном минздраве.

Всего в лабораторию поступило 9 приборов. С их помощью медики проверяют уровень гормонов, проводят биохимические и общеклинические анализы крови и мочи, диагностируют инфекции, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, повреждения почек и выполняют онкоскрининг.

«Установлены два современных многофункциональных настольных клинических анализатора химического состава производительностью более 200 тестов в час», - рассказали в министерстве.

По словам специалистов, новые аппараты выдают достоверные результаты в короткий срок, что помогает скорее поставить пациенту правильный диагноз и начать лечение.

Ранее в Земетчинской районной больнице установили компьютерный томограф.