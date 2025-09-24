Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|10:16
Экономика

Спрогнозировано подорожание продуктов на 10-15%

В октябре цены на товары первой необходимости могут вырасти на 10-15%. Ожидается, что во втором месяце осени инфляция ускорится.

Такой прогноз сделала кандидат экономических наук Залина Казова в беседе с изданием «Газета.ru».

Цены на овощи и фрукты могут стать выше на 10-15% из-за увеличения импорта, расходов на хранение, колебания валютных курсов. Стоимость мяса и молока вырастет на 12-15%, так как ожидается сезонное удорожание кормов, логистики и снижение надоев. Крупы и мука прибавят в цене 5%, яйца - 10%.

«Второй месяц осени наверняка продемонстрирует ускорение месячной динамики цен по сравнению с сентябрем, прирост составит 5-12%, относительно августа произойдет разворот из отрицательной зоны до +20%», - поделилась мнением Казова.

В Пензенской области в августе годовая инфляция составила 8,74%, что выше, чем в среднем по России (8,14%). Заметнее всего выросли цены на молотый кофе, а в непродовольственной группе товаров - на топливо.

