В Пензенской области подешевели техника, овощи и яйца

28.07.2025 | 19:01

В Пензенской области в июне по сравнению с маем цены выросли на 0,13%. Годовая инфляция составила 10,08%, что выше общероссийского показателя (9,40%).

Значительнее всего подорожали услуги. К примеру, из-за увеличения спроса наблюдался заметный рост стоимости поездок на Черноморское побережье РФ - на 16,18%.

Также пришлось отдавать больше денег за проезд в междугородных автобусах (на 2,05%) и аренду автомобилей (на 2,08%).

«Это произошло из-за увеличения затрат транспортных компаний на обслуживание автопарка и оплату труда», - объяснили в Центробанке.

Цены на продовольственные товары выросли умеренно. Так, в июне подорожали импортные машины с пробегом.

«В мае автосалоны снижали цены по отдельным позициям таких автомобилей. В июне подобных скидок не было, и средние цены скорректировались вверх. Поэтому за месяц иномарки с пробегом

подорожали на 4,87%, а снижение цен на них в годовом выражении замедлилось», - уточнили в ЦБ РФ.

При этом сокращение спроса спровоцировало уменьшение цен на планшеты, телевизоры, холодильники и стиральные машины.

Продовольствие в июне подешевело. Заметнее всего куриные яйца - за 12 месяцев на 29,90%. Это произошло за счет увеличения объемов производства.

Снизились цены и на овощи, так как на прилавки поступил новый урожай из южных регионов страны.

«В результате за июнь капуста, лук, картофель подешевели (на 22,53%, 9,55% и 7,35% соответственно), а в годовом выражении рост цен на них замедлился», - добавили специалисты.

Кроме того, уменьшилась стоимость сахара (на 2,28%) - перед началом переработки нового урожая сахарной свеклы производители стали реализовывать запасы.

«Выросли цены в столовых, кафе и точках питания быстрого обслуживания. Эти предприятия переносили в цены своей продукции возросшие расходы на закупку продуктов и оплату труда. В результате годовой рост цен на продукцию общественного питания ускорился до 13,17%», - заключили эксперты.