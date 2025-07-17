Реконструкцию в районе улицы Ерик хотят завершить досрочно

17.07.2025 | 20:27

Реконструкцию дороги и путепровода в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка планируют завершить раньше срока. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В четверг, 17 июля, Пензу посетил глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Вместе с губернатором он побывал на строительной площадке, где идет первый этап работ.

«Роман Витальевич поддержал наше намерение досрочно завершить реконструкцию автодороги с переустройством путепровода», - написал Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Сложный проект реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», его стоимость - свыше 2 миллиардов рублей.

«Сделаем для машин 4 полосы движения, чтобы создать единый участок с недавно реконструированным Бакунинским мостом: тогда его возможности раскроются в полную силу, мы обеспечим полноценную связь микрорайона ГПЗ-24 с центром города», - сообщил губернатор.

Изначально работы запланированы на 2024–2027 годы, но строители готовы трудиться быстрее.

«Сейчас решаем вопрос с переходом на опережающее финансирование, это позволит завершить проект в более сжатые сроки. Одобрение со стороны Романа Витальевича еще раз подчеркивает, что мы на правильном пути», - подытожил Олег Мельниченко.