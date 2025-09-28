29 сентября в домах на нескольких улицах Пензы отключат свет

В понедельник, 29 сентября, в домах некоторых пензенцев временно отключат электричество. Список опубликовали ресурсники.
С 8:10 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36; ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54; ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные); ул. Новый Порядок, 1-7; ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5в, 23-45 (нечетные); ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), уч. 107а; ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32; пр-д Уфимский, 1, 3-10; ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27.
С 8:30 до 12:00:
- пр-д Будашкина, 55-67 (нечетные), 68-82, 85, 87, 90, 94, 96, 98, 100; ул. Будашкина, 33, 35, 37-57, 60-70 (четные); 1-й пр-д Кольцова, 17, 17а, 29-33 (нечетные), 34-45, 48-60 (четные); 2-й пр-д Кольцова, 13а, 13Б, 19, 21, 22-26, 28, 30-33, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48 и стр. 19; 3-й пр-д Кольцова, 1-8, 10, 10а, 11, 13-20, 22, 25-28; 4-й пр-д Кольцова, 1-4, 8-11, 13, 16-18, 21, 22-30 (четные); 5-й пр-д Кольцова, 6, 8, 8а, 10;
- ул. Маресьева, 129-143, 149, 151, 157, 157а, 159, 161, 163, 164; ул. Тульская, 9, 10, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 31, 34; пр-д 8 Марта, 1а, 1-5, 8; ул. 8 Марта, 12, 16, 16а, 22; ул. Красноармейская, 44, 44а, 46, 47, 49-63, 65; ул. Краснознаменная, 31, 33Б, 34-40, 42, 44, 44а, 44Б; 1-й пр-д Краснознаменный, 1-13, 15; пр-д Краснознаменный, 5;
- ул. Огарева, 112а, 89-100, 102-116, 118, 118в; 1-й пр-д Огарева, 1, 3, 4-11; ул. Островского, 94, 70а, 72, 74, 76, 77а, 78-89, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103 и стр. 91; ул. Правды, 83, 85-106, 109, 110; ул. Производственная, 42, 44, 46-55, 57, 59, 61; 2-й Средний пр-д, 1-15, 17-24; ул. Средняя, 59, 69.
С 8:30 до 16:00:
- 4-й пр-д Терновского, 1, 3а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Новгородская, 12-34, 36, 38; ул. Петровская, 25, 27-33, 35-76, 78, 80, 82; ул. Терновского, 199, 201, 137-175 (нечетные).
С 9:00 до 12:00:
- ул. Бакунина, 132, 132а; ул. Кулакова, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Суворова, 133, 139, 141.
С 13:00 до 15:00:
- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49; 7-й пр-д Громова, 33, 35, 37, 39, 41, 43-51; ул. Карпинского, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185; Строительный пер. 8, 10.
Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях.