Минобороны дополнило список болезней, с которыми нельзя служить

Минобороны решило дополнить перечень заболеваний, при которых ограниченно годным нельзя будет заключить контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время.
Документ опубликован на сайте проектов нормативных актов. Список хотят расширить до 35 пунктов (пока их 26).
Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Если его примут, в перечень войдут:
- вестибулярные расстройства;
- ожоги глаз и кожи;
- аномалии челюсти и лица, изменения зубов;
- последствия повреждений артерий и вен;
- деформации ног;
- отсутствие части легкого (ее удаление).
Также в списке значатся стойкое понижение слуха, наличие инородного тела в черепе и другое.
Предыдущий перечень был опубликован в сентябре 2023 года.