Минобороны дополнило список болезней, с которыми нельзя служить

28.09.2025 | 15:24

Минобороны решило дополнить перечень заболеваний, при которых ограниченно годным нельзя будет заключить контракт в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Документ опубликован на сайте проектов нормативных актов. Список хотят расширить до 35 пунктов (пока их 26).

Проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Если его примут, в перечень войдут:

- вестибулярные расстройства;

- ожоги глаз и кожи;

- аномалии челюсти и лица, изменения зубов;

- последствия повреждений артерий и вен;

- деформации ног;

- отсутствие части легкого (ее удаление).

Также в списке значатся стойкое понижение слуха, наличие инородного тела в черепе и другое.

Предыдущий перечень был опубликован в сентябре 2023 года.