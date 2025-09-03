В Пензе бизнесмена оштрафовали за красную детскую кепку

03.09.2025 | 11:18

В Пензе предпринимателя оштрафовали за незаконную рекламу наркосодержащего растения в магазине детских товаров.

В торговом зале заметили красную кепку с изображением листьев растения, очень похожего на коноплю. Ленинский районный суд постановил: оштрафовать предпринимателя на 45 000 рублей, кепку конфисковать.

Представитель бизнесмена обжаловал решение сначала в областном суде, затем в Первом кассационном суде общей юрисдикции. Отмечалось, что в момент, когда было зафиксировано нарушение, предприниматель находился в другом городе.

Однако этот довод не приняли во внимание, ведь он означает, что мужчина не контролировал действия собственных сотрудников, хотя был должен.

Постановления Ленинского районного суда и Пензенского областного суда оставили без изменения, жалобу - без удовлетворения, сообщили в Первом кассационном суде общей юрисдикции.