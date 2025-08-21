В Пензенской области подорожали медицинские услуги

21.08.2025 | 21:29

В июле цены в Пензенской области выросли на 0,49% по сравнению с июнем. При этом годовая инфляция снизилась с 10,08% до 9,39%, что по-прежнему выше, чем в целом по стране (8,79%).

Продовольственные товары подешевели. Заметнее всего упали в цене куриные яйца - на 11,26%, что связано с увеличением предложения в целом по стране.

По той же причине снизилась стоимость молока, сливочного масла и сметаны - на 1,04%,

1,02% и 0,44% соответственно. Благодаря поступлению на прилавки нового урожая стали доступнее капуста, огурцы и зелень.

А вот цены в ресторанах, столовых и кафе, наоборот, выросли. Причина - увеличение туристического потока.

Стоимость непродовольственных товаров, например пылесосов, утюгов, дрелей и садовых триммеров, снизилась из-за охлаждения спроса на них. Подешевели также импортные автомобили: из-за укрепления рубля уменьшились закупочные цены, кроме того, предложение было высоким, а продажи слабыми.

«В результате за год подержанные иномарки подешевели на 12,31%, а новые подорожали на 0,47%», - уточнили в Центробанке.

В то же время цены на топливо, особенно бензин, в июле подскочили. Это было вызвано снижением объема производства из-за ремонта на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. В целом за год бензин подорожал на 10,92%, а дизельное топливо - на 6,78%.

Среди услуг заметнее всего повысилась стоимость коммунальных - тарифы на ЖКУ в июле были проиндексированы.

Подорожали и медицинские услуги (на 1,93%) - из-за возросших затрат клиник на материалы, инструменты, обслуживание оборудования и оплату труда. Кроме того, стали менее доступными билеты в кино.