В Пензенской области подорожали кофе и билеты в кино

18.09.2025 | 17:41

В Пензенской области в августе годовая инфляция снизилась на 0,46% по сравнению с июлем и составила 8,74%, что все равно выше, чем в среднем по России (8,14%).

В группе продовольственных товаров ускоренно падают цены на овощи и фрукты (картофель, морковь, свеклу, лук, помидоры, капусту, яблоки) - на 2,57% за год. Причина - расширение предложения за счет фермерской продукции. По той же причине с начала года дешевеют куриные яйца - на 34,78% за 12 месяцев.

В свою очередь, стоимость кофе выросла (молотого - на 30,4%, растворимого - на 19,33%) из-за сокращения предложения зерен основными странами-поставщиками.

Также подорожала продукция кафе и ресторанов. «При высоком спросе эти организации подняли цены для покрытия выросших расходов, в том числе на оплату труда персонала. В результате накопленным итогом с августа прошлого года общественное питание подорожало на 14,34%», - уточнили в ЦБ РФ.

Цены на непродовольственные товары тоже выросли. К примеру, в августе вновь подорожало топливо (на 11,57%). Основные причины - сокращение предложения в период ремонтов на некоторых нефтеперерабатывающих заводах одновременно с сезонным повышением спроса.

А вот цены на смартфоны, беспроводные наушники и телевизоры снизились. «Во многом это следствие произошедшего ранее укрепления рубля. К тому же спрос на эти категории товаров оставался низким из-за высоких ставок по банковским кредитам. За 12 месяцев средства связи подешевели на 9,71%, а телевизоры - на 7,65%», - отметили специалисты.

Стали доступнее и импортные легковые автомобили (подержанные - на 13,42%, новые - на 1,19%). Спрос на них оставался слабым, а предложение - высоким.

Среди услуг подешевели санаторно-оздоровительные (на 1,84%), что связано с завершением сезона отпусков. Цены на услуги организаций культуры, наоборот, выросли (на 8,39%). В частности, подорожали билеты в кино - из-за переноса в цены накопленных издержек на аренду, содержание помещений и оплату труда персонала.