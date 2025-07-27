Пензенцы возмущены взлетом цен на такси при отключении интернета

27.07.2025 | 12:06

На территории Пензенской области почти каждую ночь вводится режим «Беспилотная опасность», при котором приостанавливается работа мобильного интернета. Жители региона столкнулись с неприятным последствием такого отключения - взлетом цен на такси.

По словам пассажиров, это связано с невозможностью вызвать машину через приложение и порой даже по телефону - операторы отвечают, что из-за отсутствия GPS-сигнала, который позволяет отслеживать автомобили, многие машины в рейс не выходят. Те же, кто все-таки отправляется в путь, пользуясь случаем, завышают цены.

В итоге люди, заканчивающие работать, когда общественный транспорт уже или еще не ходит, или приезжающие ночью на вокзал либо автовокзал, оказываются в ситуации нелегкого выбора: ждать несколько часов, когда начнут ходить автобусы, идти пешком (с чемоданами и детьми, к примеру) или платить большие деньги таксистам.

Не везет и тем, кто пытается заказать машину из дома, пользуясь кабельным интернетом: при сокращении предложения и увеличении спроса агрегатор автоматически пересчитывает тариф.

«Когда интернет отключают, такси рубит очень хорошие деньги. От Пензы-I до проспекта Победы, 97 (район загса), - 1 000 рублей», «Или 3 тысячи до того же проспекта Победы было 7 июля», «Столкнулись с ситуаций 2 раза. Сама уезжала 15.07 - за поездку, которая обычно мне обходится в 200 р., «Яндекс» просил в районе 1 000 и не гарантировал. Подруга вызвала из дома на вокзал в 4 утра - то же самое. Обе пытались вызвать из дома», - рассказали читатели телеграм-канала PenzaInform.

Пензенцы уверены, что надзорные органы должны проследить за регулированием цен. Возможно, в дело пора вмешаться антимонопольной службе.