В Пензенской области заговорили о повышении взносов на капремонт

28.09.2025 | 10:39

В Пензенской области необходимо увеличить размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, об этом сообщили в региональном министерстве ЖКХ и ГЗН.

Плату уже повышали в январе 2025-го - вместо 9,5 руб. с квадратного метра жители стали отдавать 12,5.

Специалисты пояснили, в течение года стройматериалы и оборудование подорожали, а работы по капремонту выполняются только на деньги собственников квартир.

По предварительным расчетам, в 2026-м минимальный размер взноса нужно поднять до 14,5 руб.

«Решение об увеличении взносов на капремонт уже приняли: Кировская область: с 12,3 руб. до 16,15 руб., Республика Мордовия: с 12,25 руб. до 14,09 руб., Республика Марий Эл: с 10,5 руб. до 15,37 руб.», - отметили в министерстве.