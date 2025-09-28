Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 сен 2025|10:46
Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем машиностроителя

В воскресенье, 28 сентября, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил машиностроителей с профессиональным праздником.

«Вы вносите весомый вклад в развитие экономики страны, программу импортозамещения, укрепление обороноспособности нашей Родины, а также поддержку и помощь нашим бойцам, отстаивающим интересы Российской Федерации в зоне СВО.

Несмотря на все сложности сегодняшнего времени, благодаря вашему напряженному и слаженному труду обеспечена бесперебойность производственного процесса и высокое качество продукции многих российских предприятий. И я говорю спасибо всем работникам отрасли за добросовестную работу, верность выбранному делу и ответственный подход к выполнению производственных задач!» - отметил Денис Соболев.

Особые слова благодарности он адресовал ветеранам машиностроения, которые стояли у истоков создания и развития пензенских предприятий, а теперь бережно хранят профессиональные знания, наставляя молодое поколение специалистов.

Денис Соболев пожелал машиностроителям крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья, добра и благополучия.

