Покупателей предупредили о повышении цен на гречку

27.08.2025 | 07:57

Покупателям следует готовиться к повышению цен на гречку из-за падения объемов урожая, но дефицит крупы эксперты не прогнозируют, так как производители накопили достаточный запас.

Стоимость гречки была более или менее стабильной долгое время, за год продукт подрожал на 3,3%, пишут «Известия» со ссылкой на экономистов.

Причинами роста стоимости крупы станут снижение сбора гречихи (на 35% в этом году по сравнению с 2024-м), сокращение посевных площадей под эту культуру (выращивание стало менее выгодным, производители переключились на более рентабельные культуры).

«Предложение сократилось значительно, а спрос на традиционный продукт остается стабильным. Это неизбежно повлияет и на общий уровень инфляции», - отметили эксперты.

По последним данным, средняя стоимость упаковки гречки весом в 800 г в магазинах составляет 93,8 руб. По мнению аналитиков, цена на продукт в следующем году может подняться еще на 15%.

Резкого подорожания гречки не ожидается. Цены на этот социально значимый продукт держит на контроле Минсельхоз РФ.