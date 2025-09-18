Экономика

Российской говядины станет меньше, она продолжит дорожать

Говядина в российских магазинах дорожает темпами, превышающими инфляцию. Так, с начала года ее стоимость выросла на 10,5% (8,02% - годовая инфляция в стране). В июле мякоть стоила в среднем 901 руб. за килограмм, а мясо на кости - 647 руб.

Такие данные со ссылкой на экспертов приводит «Парламентская газета». Отмечается, что за два последних года цены на говядину на кости увеличились на 30,6%. Это самые высокие темпы удорожания по сравнению с другими видами мяса.

По словам экспертов, российской говядины становится меньше. Так, в первом полугодии 2025-го производство сократилось на 3,5%. Снижение заметили во всех категориях хозяйств, а особенно - в личных подсобных. Ожидается, что сокращение поголовья скота продолжится.

Тренд наблюдается уже третий год подряд. Специалисты связали его со снижением спроса.

«Цены на продукты питания стремительно выросли. В этой связи население частично переключилось на более бюджетные продовольственные товары (крупы, мясо птицы и др.)», - пояснили специалисты.

По их мнению, цены на говядину продолжат расти все так же с опережением инфляции. Удорожание обусловлено несколькими факторами: повышением тарифа на энергоресурсы, цен на корма, горюче-смазочные материалы и ветеринарные препараты, ростом зарплат.

Источник — фото pxhere.com
