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Общество | Пензенцев шокировал взлет цен на лимон, чеснок и имбирь

03.04.2020|17:54
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Пензенцам при виде лимонов впору воскликнуть: золотые вы мои! И дело не в их ярком цвете - просто большинству людей эти фрукты теперь не по карману. Хотя раньше они были доступны: на мартовском чеке видно, что 200 граммов обошлись в 27 рублей 24 копейки. На рынках и ярмарках города новая стоимость лимонов - 400, 450 и даже 500 рублей за килограмм.

На торговой площадке на улице Суворова при виде съемочной группы 11 канала ценники с ящиков мгновенно исчезали.

«Цена договорная», - отговорилась женщина.

А в торговых рядах на Циолковского ценники не прятали.

«Сегодня мы хотели взять килограмм за 500 рублей на оптовой базе, но не стали. 380 было у нас. На той неделе по 200 рублей продавали. А вот уже три дня продаем по 450», - рассказала продавец.

Нечто странное приключилось и с ценой на чеснок.

Во сколько раз подорожал имбирь, даже сказать сложно - разброс цен велик. Еще несколько недель назад он в магазинах стоил в районе 250-300 рублей за килограмм. Сейчас покупатели делают фото в разных торговых точках Пензы. Большинство на такие ценники смотрит с испугом и от покупки отказывается.

«Это ненормально, я считаю! Сами прибавляют цены, потому что распоряжения не было, чтобы было поднятие цен. Это вообще просто нереально, очень дорого!» - возмутилась горожанка.

Но есть и такие люди, что берут товар по любой цене. В интернете появилась информация, что имбирь с лимоном могут помочь защититься от коронавируса, хотя представители Всемирной организации здравоохранения призвали относиться к такой версии со скептицизмом.

«Люди кусками жрут имбирь, уверенные в том, что он защитит их. Просто вдумайтесь, люди: неужели вы действительно считаете, что есть эффективный метод лечения, предусматривающий сосание имбиря или - упаси боже сказать только! - закапывание в нос перекиси водорода? И об этом методе, способным спасти миллионы людей от коронавируса, упорно молчат ВОЗ и вообще все медицинские организации, включая, конечно же, министерство здравоохранения вашей страны?» - выразил недоумение один из самых известных медиков современности доктор Комаровский.

Продавцы на рынках повышение цен на некоторые продукты связывают не с ажиотажем, а со сменой поставщиков. Раньше чеснок везли из Китая, теперь - из Ирана. Лимоны импортировали из Турции, теперь - из Марокко и ЮАР.

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Гость|03.04.2020 18:42|

ПРОВЕРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ И НАЛИЧИЕ САНИТАРНЫХ КНИЖЕК.

Гость|03.04.2020 18:46|

А если повысят цены до 1000 рублей, объяснять будут кругосветным путешествием этих лимонов?

Гость|03.04.2020 18:47|

Вот таргоши пускай теперь сами едят лимоны и чеснок ,и сосут имбирь.

Гость|03.04.2020 18:48|

Через пару недель и хлеб будет стоить 200 рублей буханка.

Гость|03.04.2020 19:04|

Не надо вообще несколько дней покупать лимоны и имбирь, всем ведь ясно, что ни от чего они не спасут, после такого байкота торгашня будет вынуждена вернуть цены, не надо кормить барыг

Гость|03.04.2020 19:10|

Это не страшный сон, это - жуткая реальность: сейчас в каждой более-менее крупной деревне стоит какая-нибудь пятёрочка, в которой торгуют... луком и чесноком. В деревне! Там, где это всегда росло без лишнего напоминания! Дальше плыть некуда...

Гость|03.04.2020 19:11|

Неужели мы даже чеснок не можем сами выращивать, и везём из китая и Ирана ???? Жесть какая то в сверхдержаве творится

Гость|03.04.2020 19:12|

Кто то пустил утку о помощи чеснока,лимона,имбиря-вот и результат!По ТВ показывали,что цены взлетели во всех регионах на эти продукты и предлагали купить шиповник-кладезь витаминов!

Гость|03.04.2020 19:19|

За морями есть лимоновый сад

Я найду лимон и буду рад

Но тебе не дам не смей меня винить

Посмотрите до чего он хорош

Но на дороге ты его не найдешь

Попробуй сделай сам не буду я тебя учить

Растут лимоны на высоких горах

На крутых берегах для крутых

Короче ты не достанешь

Я вижу цель я за лимоном дотянуться хочу

Я за лимоном лечу и крутизной наслаждаюсь

Страна Лимония страна без забот

В страну Лимонию ведет подземный ход

Найти попробуй сам не буду я тебя учить

Трудна дорога и повсюду обман

Но чтоб не сбиться у меня есть план

Но я тебе не дам не смей меня винить

Растут лимоны на высоких горах

На крутых берегах для крутых

Короче ты не достанешь

Я вижу цель я за лимоном дотянуться хочу

Я за лимоном лечу и крутизной наслаждаюсь

За морями есть лимоновый сад

Я найду лимон и буду рад

Но тебе не дам не смей меня винить

Страну Лимонию ищу с давних пор

Мне надоел вечнозеленый помидор

Его ты кушай сам не смей его со мной делить

Не смей его со мной делить

Гость|03.04.2020 19:20|

Сегодня был на рынке... Покупал яблоки ,мандарины ,вижу лимоны по 60 рублей ,а уже слышал что по 500 продают ...взял по-дешевке лимончик...сейчас дошло что это была цена одного лимона...

Гость|03.04.2020 19:25|

А нафига вам диким дуракам весь этот джентельменски набор? Вы как дикие аборигены кинулись все это кучами скупать, вот вам цены и подняли. Спрос рождает предложение. Так вам дуракам и надо.

Гость|03.04.2020 19:30|

идиотизм

Гость|03.04.2020 19:32|

Гость писал(a):

Не надо вообще несколько дней покупать лимоны и имбирь, всем ведь ясно, что ни от чего они не спасут, после такого байкота торгашня будет вынуждена вернуть цены, не надо кормить барыг
Верное решение!Пару недель не покупать,снизят как миленькие,иначе всё сгниёт

Гость|03.04.2020 19:39|

Торгаши конченные!!! На свои лимоны и т.п. цены повышают, но когда другие это делают воют как гиены... А ведь с них вся эта круговерть с ценами и начинается!!! Чтоб вам эти лимоны поперёк горла встали!!!

Гость|03.04.2020 19:43|

Ничего с 1914 года не изменилось.Кому - война, а кому - мать родна.

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Имя: Гость
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