03.04.2020 | 17:54

Пензенцам при виде лимонов впору воскликнуть: золотые вы мои! И дело не в их ярком цвете - просто большинству людей эти фрукты теперь не по карману. Хотя раньше они были доступны: на мартовском чеке видно, что 200 граммов обошлись в 27 рублей 24 копейки. На рынках и ярмарках города новая стоимость лимонов - 400, 450 и даже 500 рублей за килограмм.

На торговой площадке на улице Суворова при виде съемочной группы 11 канала ценники с ящиков мгновенно исчезали.

«Цена договорная», - отговорилась женщина.

А в торговых рядах на Циолковского ценники не прятали.

«Сегодня мы хотели взять килограмм за 500 рублей на оптовой базе, но не стали. 380 было у нас. На той неделе по 200 рублей продавали. А вот уже три дня продаем по 450», - рассказала продавец.

Нечто странное приключилось и с ценой на чеснок.

Во сколько раз подорожал имбирь, даже сказать сложно - разброс цен велик. Еще несколько недель назад он в магазинах стоил в районе 250-300 рублей за килограмм. Сейчас покупатели делают фото в разных торговых точках Пензы. Большинство на такие ценники смотрит с испугом и от покупки отказывается.

«Это ненормально, я считаю! Сами прибавляют цены, потому что распоряжения не было, чтобы было поднятие цен. Это вообще просто нереально, очень дорого!» - возмутилась горожанка.

Но есть и такие люди, что берут товар по любой цене. В интернете появилась информация, что имбирь с лимоном могут помочь защититься от коронавируса, хотя представители Всемирной организации здравоохранения призвали относиться к такой версии со скептицизмом.

«Люди кусками жрут имбирь, уверенные в том, что он защитит их. Просто вдумайтесь, люди: неужели вы действительно считаете, что есть эффективный метод лечения, предусматривающий сосание имбиря или - упаси боже сказать только! - закапывание в нос перекиси водорода? И об этом методе, способным спасти миллионы людей от коронавируса, упорно молчат ВОЗ и вообще все медицинские организации, включая, конечно же, министерство здравоохранения вашей страны?» - выразил недоумение один из самых известных медиков современности доктор Комаровский.

Продавцы на рынках повышение цен на некоторые продукты связывают не с ажиотажем, а со сменой поставщиков. Раньше чеснок везли из Китая, теперь - из Ирана. Лимоны импортировали из Турции, теперь - из Марокко и ЮАР.

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