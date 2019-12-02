02.12.2019 | 17:20

Делать выводы и не допускать трагедий, аналогичных произошедшим в других регионах, призвал губернатор на оперативном совещании. Речь шла о ЧП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста в реку, в результате чего 19 человек погибли и десятки получили травмы.

Ространснадзор провел проверку деятельности предприятия и нашел более 40 нарушений. По словам главы Пензенской области, нужно срочно проанализировать работу местных транспортников.

«Да, мы в плановом порядке должны этим заниматься и держать на постоянном контроле. Но случай произошел трагический, все должны вздрогнуть и обратить внимание: а как у нас? Какие у нас проблемы?» - задал вопрос губернатор Иван Белозерцев.

«По состоянию на 1 декабря у нас несчастных случаев с летальным исходом на общественном транспорте, который является официальными перевозчиками, не допущено», - сообщил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Заинтересовала губернатора и другая транспортная проблема. Для доставки людей старше 65 лет в больницы и других нужд регион закупил 34 автомобиля. Но они до сих пор активно не используются.

«Вопрос был заключен в следующем: во-первых, постановкой их на учет, во-вторых, разрабатывался вместе со здравоохранением план перевозки. Мы выявляли тех граждан, которым необходимо до конца года провести диспансеризацию», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Ответом Иван Белозерцев оказался недоволен. На покупку автомобилей потратили около 43 миллионов. Машины не приносят пользу людям, а стоят в гаражах.