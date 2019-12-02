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Общество | Транспорт, на который потратили около 43 млн, пока не приносит пользу

02.12.2019|17:20
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Делать выводы и не допускать трагедий, аналогичных произошедшим в других регионах, призвал губернатор на оперативном совещании. Речь шла о ЧП в Забайкальском крае, где автобус упал с моста в реку, в результате чего 19 человек погибли и десятки получили травмы.

Ространснадзор провел проверку деятельности предприятия и нашел более 40 нарушений. По словам главы Пензенской области, нужно срочно проанализировать работу местных транспортников.

«Да, мы в плановом порядке должны этим заниматься и держать на постоянном контроле. Но случай произошел трагический, все должны вздрогнуть и обратить внимание: а как у нас? Какие у нас проблемы?» - задал вопрос губернатор Иван Белозерцев.

«По состоянию на 1 декабря у нас несчастных случаев с летальным исходом на общественном транспорте, который является официальными перевозчиками, не допущено», - сообщил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

Заинтересовала губернатора и другая транспортная проблема. Для доставки людей старше 65 лет в больницы и других нужд регион закупил 34 автомобиля. Но они до сих пор активно не используются.

«Вопрос был заключен в следующем: во-первых, постановкой их на учет, во-вторых, разрабатывался вместе со здравоохранением план перевозки. Мы выявляли тех граждан, которым необходимо до конца года провести диспансеризацию», - пояснил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Ответом Иван Белозерцев оказался недоволен. На покупку автомобилей потратили около 43 миллионов. Машины не приносят пользу людям, а стоят в гаражах.

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Гость|02.12.2019 18:40|

Путин убери пожалуйста Христа ради хватит.

Гость|02.12.2019 18:43|

penzainform.ru писал(a):

Для доставки людей старше 65 лет в больницы и других нужд регион закупил 34 автомобиля. Но они до сих пор активно не используются.
Дык...не доживают-с, возить не кого. Эти авто ПАМЯТНИК напрасно потраченным деньгам.

Гость|02.12.2019 18:46|

Почему не было таких громких заявлений после трагедии на Аустрина?Почему вообще ты исчез на время?О беде в другом регионе ты всегда красноречив,а как трагедия у нас,то в кусты.

Гость|02.12.2019 18:47|

Очкует ваяка

Гость|02.12.2019 18:50|

Гость писал(a):

Почему не было таких громких заявлений после трагедии на Аустрина?
А что за трагедия то?

Имя: Гость
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