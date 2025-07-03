Общество

Стоматология на улице Пионерской больше не работает круглосуточно

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В Пензе со вторника, 1 июля, изменился режим работы отделения № 14 стоматологической поликлиники на Пионерской, 4. Круглосуточного графика больше нет.

Теперь неотложную помощь оказывают с 8:00 до 20:00 ежедневно, включая выходные и праздники, сообщили в региональном минздраве.

Пациентов принимают с воспалениями челюсти или рта, острой зубной болью, обострением хронических заболеваний и с осложнениями кариеса, такими как пульпит или периодонтит.

«В случаях абсцесса, острого гнойного лимфаденита (воспаление лимфатических узлов) в челюстно-лицевой области, вывиха нижней челюсти, ранении мягких или костных тканей, сочетанных и комбинированных травм, кровотечений в челюстно-лицевой области пациенты могут обратиться к специалистам отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко на ул. Лермонтова, 28», - предупредили в минздраве.

Стоматологи напоминают, что проходить плановые осмотры нужно не реже 1 раза в полгода.

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