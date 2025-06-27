В Иссе ремонтом больницы занимался недобросовестный подрядчик

27.06.2025 | 19:06

Подрядчик, который занимался капитальным ремонтом стационара терапевтического отделения, а также фасада и входных групп терапевтического корпуса Иссинской участковой больницы, включен в реестр недобросовестных поставщиков.

С соответствующей просьбой в антимонопольную службу обратилось ГБУЗ «Иссинская участковая больница».

25 марта и 28 августа 2024 года учреждение по результатам проведенных электронных аукционов заключило 2 контракта с фирмой, которая должна была завершить капремонт до 31 октября 2025-го.

«Частично объем работ, запланированный на 2024 год, подрядчиком выполнен, однако в 2025 году выполнение работ обществом приостановлено. Рабочие на объекте отсутствовали, работы не велись, произошло существенное отставание от графика, в связи с чем были приняты решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов», - сообщили в Пензенском УФАС России.

Объяснения своих действий подрядчик не предоставил. Изучив документы и материалы, в антимонопольной службе пришли к выводу, что основания для включения в реестр недобросовестных поставщиков имеются.

Ранее стало известно, что на ремонте подземного пешеходного перехода на проспекте Победы в Пензе городской бюджет потерял 7 000 000 рублей. Подрядчик получил аванс, выполнил лишь малую часть задач и прекратил работу. Администрация Пензы обратилась в суд, где иск поддержали, однако фирма, по данным депутата гордумы Алексея Шуварина, проходит процедуру ликвидации, а значит, денег город не увидит.