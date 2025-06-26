В Пензе мальчика доставили в больницу на патрульной машине ДПС

26.06.2025 | 20:18

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции помогли ребенку вовремя добраться до больницы.

Утром 22 июня семья из Мокшанского района везла 9-летнего мальчика с острой болью в животе в больницу имени Н. Ф. Филатова. На 625-м километре трассы М-5 (между новой транспортной развязкой и ТЦ «Мега-Пенза») родители увидели экипаж ДПС.

«Мы оказались в ситуации, когда нужна была помощь», - рассказала мать ребенка.

Вместе с мужем она подошла к инспекторам и поделилась бедой. Сотрудники решили сопроводить семью до медучреждения, пересадив людей в патрульный автомобиль. Используя проблесковые маячки и громкоговорить, они смогли быстрее добраться до больницы, сообщили в областной ГАИ.

Мальчику своевременно оказали помощь.

«Хотим выразить благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за их неравнодушие, огромное им спасибо», - подчеркнула родительница.