В Пензенской области санавиацией воспользовались 63 пациента

30.06.2025 | 09:47

В Пензенской области в 2025 году борт санитарной авиации совершил 62 вылета, экстренную помощь получили 63 человека, в том числе двое детей.

Почти во всех случаях перемещение осуществлялось между районами региона и областным центром, лишь одного пациента необходимо было доставить в клинику Самарского государственного медицинского университета.

Итоги прошедшего полугодия подвели в региональном минздраве. По данным портала госзакупок, 30 июня должен был завершиться соответствующий контракт с перевозчиком, заключенный в марте.

Ранее сообщалось, что на работу санавиации в первом полугодии 2025-го выделили 27 000 978 рублей. Было предусмотрено 107 часов 37 минут летного времени. Общая сумма рассчитывалась исходя из того, что 1 час стоит 251 476 рублей.

«Борт воздушного судна, осуществляющего экстренную транспортировку пациентов, оборудован специальным медицинским модулем: здесь имеется аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, что позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь во время транспортировки», - напомнили в областном минздраве.

Санавиация позволяет обеспечить быстрое и эффективное оказание медицинской помощи в сложных, порою критических ситуациях.