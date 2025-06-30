Сетевое издание|18+|Понедельник|30 июн 2025|11:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Общество

В Пензенской области санавиацией воспользовались 63 пациента

Печать
Telegram

В Пензенской области в 2025 году борт санитарной авиации совершил 62 вылета, экстренную помощь получили 63 человека, в том числе двое детей.

Почти во всех случаях перемещение осуществлялось между районами региона и областным центром, лишь одного пациента необходимо было доставить в клинику Самарского государственного медицинского университета.

Итоги прошедшего полугодия подвели в региональном минздраве. По данным портала госзакупок, 30 июня должен был завершиться соответствующий контракт с перевозчиком, заключенный в марте.

Ранее сообщалось, что на работу санавиации в первом полугодии 2025-го выделили 27 000 978 рублей. Было предусмотрено 107 часов 37 минут летного времени. Общая сумма рассчитывалась исходя из того, что 1 час стоит 251 476 рублей.

«Борт воздушного судна, осуществляющего экстренную транспортировку пациентов, оборудован специальным медицинским модулем: здесь имеется аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, что позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь во время транспортировки», - напомнили в областном минздраве.

Санавиация позволяет обеспечить быстрое и эффективное оказание медицинской помощи в сложных, порою критических ситуациях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте