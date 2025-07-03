В Кузнецке к детям с ментальными нарушениями нашли новый подход

03.07.2025 | 18:10

В Кузнецкой детской больнице врачи начали применять новый метод сенсорной интеграции. Они в игровой форме помогают детям с ментальными нарушениями.

«Показаниями применению являются синдром гиперактивности с дефицитом внимания, неврозы, задержки речевого и психического развития, сложности адаптации в социуме, страхи, расстройства аутистического спектра», - рассказали в областном минздраве.

Занятия с детьми проводят в специально оборудованном помещении - сенсорной комнате, где есть различные стимуляторы, воздействующие на органы зрения, слуха, обоняния и осязания, а также вестибулярные рецепторы, пояснила главврач больницы Галина Дерябина.

Все это помогает развитию пациентов, у них сокращается тревожность, повышается концентрация внимания, улучшаются память и мелкая моторика.

Специалисты отмечают, что подобные методы позволяют детям быстрее выздороветь.