Пензенские врачи провели пациенту сложную пиелопластику

02.07.2025 | 19:36

В Пензе врачи больницы имени Н. Н. Бурденко впервые провели лапароскопическую антевазальную пиелопластику человеку с гидронефрозом (расширение почечной лоханки и чашечки).

В апреле 45-летнему пациенту поставили нефростому (катетер для отвода мочи из почки). В конце июня его планово госпитализировали в медучреждение с жалобами на боли в пояснице и частые обострения хронического пиелонефрита.

«С учетом выраженного расширения полостной системы правой половины почки, выраженных болей и частых атак пиелонефрита решено выполнить лапароскопическую антевазальную пиелопластику», - рассказали в региональном минздраве.

Операция подразумевала удаление препятствия между мочеточником и почечной лоханкой. Ее провели успешно и уже на следующий день мужчина смог самостоятельно передвигаться.

«Планируется, что спустя 5 дней после перенесенной операции пациент будет выписан из стационара на дальнейшее амбулаторное лечение. Стент будет удален амбулаторно через 3 недели, и молодой мужчина сможет вернуться к привычному образу жизни», - рассказали в минздраве.