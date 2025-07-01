Пензенца с тромбоэмболией вылечили с помощью новой технологии

01.07.2025 | 20:17

Пензенские хирурги впервые в ПФО помогли пациенту с тромбоэмобилией легочной артерии, применив инновационную технологию, сообщили в региональном минздраве.

Они использовали эндоваскулярную систему для разрушения тромбов ЕKOS. Оборудование включает катетер с УЗ-преобразователями, создающими высокочастотные волны, которые проникают в сгусток и обнажают участки связывания, и уникальный механизм, доставляющий тромболитические агенты прямо к проблемному месту. Ультразвук также способствует разрушению тромба и восстановлению кровотока.

«Данная методика давно применяется в европейских клиниках. В России на сегодняшний день ее используют Москва и уральские коллеги. Теперь и Пенза может похвастаться внедрением самой передовой методики лечения коморбидных пациентов с ТЭЛА (тромбоэмболией легочной артерии. – Прим. ред.)», - рассказал главный врач клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Дмитрий Максимов.

По его словам, за последние годы число пациентов с ТЭЛА увеличилось в 3 раза. В половине случаев такое состояние приводит к смерти.

«Конечно, мы оказываем консервативную помощь данной категории больных, но бывают ситуации, когда этого недостаточно», - отметил Максимов.

Перед операцией каждого пациента тщательно обследуют, после чего помещают под наблюдение в кардиореанимацию.

В 2025 году на базе регионального сосудистого центра больницы № 6 хотят сделать 10 операций с использованием ЕKOS.