Общество

Пензенца с тромбоэмболией вылечили с помощью новой технологии

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Пензенские хирурги впервые в ПФО помогли пациенту с тромбоэмобилией легочной артерии, применив инновационную технологию, сообщили в региональном минздраве.

Они использовали эндоваскулярную систему для разрушения тромбов ЕKOS. Оборудование включает катетер с УЗ-преобразователями, создающими высокочастотные волны, которые проникают в сгусток и обнажают участки связывания, и уникальный механизм, доставляющий тромболитические агенты прямо к проблемному месту. Ультразвук также способствует разрушению тромба и восстановлению кровотока.

Пензенца с тромбоэмболией вылечили с помощью новой технологии

«Данная методика давно применяется в европейских клиниках. В России на сегодняшний день ее используют Москва и уральские коллеги. Теперь и Пенза может похвастаться внедрением самой передовой методики лечения коморбидных пациентов с ТЭЛА (тромбоэмболией легочной артерии. – Прим. ред.)», - рассказал главный врач клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина Дмитрий Максимов.

Пензенца с тромбоэмболией вылечили с помощью новой технологии

По его словам, за последние годы число пациентов с ТЭЛА увеличилось в 3 раза. В половине случаев такое состояние приводит к смерти.

«Конечно, мы оказываем консервативную помощь данной категории больных, но бывают ситуации, когда этого недостаточно», - отметил Максимов.

Перед операцией каждого пациента тщательно обследуют, после чего помещают под наблюдение в кардиореанимацию.

В 2025 году на базе регионального сосудистого центра больницы № 6 хотят сделать 10 операций с использованием ЕKOS.

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Источник — фото минздрава
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