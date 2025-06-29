В больнице имени Г. А. Захарьина идет ремонт кровли

29.06.2025 | 12:20

В клинической больнице имени Г. А. Захарьина с начала июня стартовал ремонт кровли. О нем рассказали в региональном минздраве.

Работы ведутся на нескольких объектах.

«На Гагарина, 24, мы ремонтируем кровлю пяти- и девятиэтажных зданий, а на Стасова, 7, - кровлю основного лечебного корпуса. К работам приступили с 2-го июня и планируем к концу месяца их завершить», - сообщил директор больницы Николай Мельник.

По его словам, ремонт необходим, так как на протяжении двух лет пациенты и персонал страдали от протечек. Сотрудники пытались справиться своими силами, но этого было недостаточно.

Замена покрытия не отражается на работе больницы.

«Все плановые и экстренные госпитализации проходят в рабочем режиме и полном объеме», - подчеркнул Николай Мельник.

На ремонт из бюджета Пензенской области выделено около 10 млн рублей.