Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 ноя 2019|13:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  70.67  |  $  64.18

Общество | В 2020 году «Бессмертный полк» в Пензе может пойти другим путем

26.11.2019|12:20
Печать

О трудностях, с которыми столкнулись в Пензе участники шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года, напомнил губернатор Иван Белозерцев на заседании оргкомитета «Победа» во вторник, 26 ноября.

«Например, в сухую жаркую погоду (плюс 30-32 градуса) не хватало воды, хотя она была предусмотрена. Нужно запасти побольше воды, поставить лавочки, чтобы можно было посидеть ветеранам. Следует предусмотреть головные уборы или, может быть, зонтики», - перечислил Белозерцев.

Он обратился к оргкомитету «Бессмертного полка» с просьбой тщательно продумать маршрут движения.

«Может быть, он будет традиционным, а может быть, будут другие предложения. Может, мы стартанем от «Суворовского» (ТЦ «Суворовский». - Прим. ред.). Давайте думать. Но нужно грамотно увязать все мероприятия, чтобы было не затянуто, но емко, содержательно и эмоционально. Начинать готовиться нужно уже сегодня», - поручил глава региона.

При подготовке шествия «Бессмертного полка» в 2019 году вносились предложения сначала провести митинг и парад, а потом - шествие, чтобы курсанты и горожане не мешали друг другу. Однако от этой идеи отказались. А вот маршрут прохождения был продлен по проспекту Победы до магазина «Василек».

В сентябре начальник городского управления культуры Вера Фейгина сообщила, что в 2020 году «Бессмертный полк» будет проходить по иному плану. «Мы сделаем для участников отдельное событие. То есть митинг, театрализованный пролог будут отдельно, а шествие «Бессмертного полка» отдельно», - объяснила она.

0
0
0
0
 
Гость|26.11.2019 12:33|

а может не нужна эта показуха? Пусть люди соберутся, пообщаются...

Зачем эти показные колонны и митинги для галочки?

Гость|26.11.2019 12:39|

опять бессмысленный полк обсуждают.

Гость|26.11.2019 12:40|

"Стартанем" - так и сказал мой любименький губернатор?

Гость|26.11.2019 12:41|

А кому не достанется портрета ветерана, выдадут бюстик Николая-2?

Гость|26.11.2019 12:42|

Чо с танком? Красят?

Гость|26.11.2019 12:46|

"Бессмертный полк" имел смысл, пока к нему не примазались чиновники и не превратили искренний порыв инициаторов в очередное заурядное массовое мероприятие для жирной галочки.

Гость|26.11.2019 12:55|

Гость писал(a):

"Бессмертный полк" имел смысл, пока к нему не примазались чиновники и не превратили искренний порыв инициаторов в очередное заурядное массовое мероприятие для жирной галочки.
Красные флаги хулиганы из рук вырывали а власовские флаги впереди колонны ставили, вот для чего они присоединились

Гость|26.11.2019 12:55|

У духовно-скрепных опять в моде фраза "Мы пойдем другим путем!"?

Гость|26.11.2019 12:59|

Гость писал(a):

а может не нужна эта показуха?
Если за что-то взялись чиновники - всё делается или для показухи, или для галочки, или на от***ись.

Выбирай, что больше нравится?

Гость|26.11.2019 13:01|

Гость писал(a):

Красные флаги хулиганы из рук вырывали а власовские флаги впереди колонны ставили, вот для чего они присоединились
Для этого есть полиция, а чиновники примазались именно потому, что сами не в состоянии придумать ничего, что могло бы получить поддержку в массах. Действуют по принципу "не можешь придумать толковое свое, присвой чужое".

Гость|26.11.2019 13:05|

Два военнослужащих заплатят 31 миллион за запуск авиационной ракеты при проверке на земле

31 млн руб. придется выплатить по иску Министерства обороны РФ двум военнослужащим, которые в ангаре своей части на аэродроме в Саках (Крым) случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД. К счастью, во время инцидента обошлось без жертв и серьезных разрушений, но были уничтожены две ракеты и поврежден комплекс, с помощью которого их проверяли.

Гость|26.11.2019 13:09|

Гость писал(a):

"Бессмертный полк" имел смысл, пока к нему не примазались чиновники и не превратили искренний порыв инициаторов в очередное заурядное массовое мероприятие для жирной галочки.
+498751

Гость|26.11.2019 13:39|

Мы пойдем другим путем.

В.И. Ленин

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!