26.11.2019 | 12:20

О трудностях, с которыми столкнулись в Пензе участники шествия «Бессмертного полка» 9 мая 2018 года, напомнил губернатор Иван Белозерцев на заседании оргкомитета «Победа» во вторник, 26 ноября.

«Например, в сухую жаркую погоду (плюс 30-32 градуса) не хватало воды, хотя она была предусмотрена. Нужно запасти побольше воды, поставить лавочки, чтобы можно было посидеть ветеранам. Следует предусмотреть головные уборы или, может быть, зонтики», - перечислил Белозерцев.

Он обратился к оргкомитету «Бессмертного полка» с просьбой тщательно продумать маршрут движения.

«Может быть, он будет традиционным, а может быть, будут другие предложения. Может, мы стартанем от «Суворовского» (ТЦ «Суворовский». - Прим. ред.). Давайте думать. Но нужно грамотно увязать все мероприятия, чтобы было не затянуто, но емко, содержательно и эмоционально. Начинать готовиться нужно уже сегодня», - поручил глава региона.

При подготовке шествия «Бессмертного полка» в 2019 году вносились предложения сначала провести митинг и парад, а потом - шествие, чтобы курсанты и горожане не мешали друг другу. Однако от этой идеи отказались. А вот маршрут прохождения был продлен по проспекту Победы до магазина «Василек».

В сентябре начальник городского управления культуры Вера Фейгина сообщила, что в 2020 году «Бессмертный полк» будет проходить по иному плану. «Мы сделаем для участников отдельное событие. То есть митинг, театрализованный пролог будут отдельно, а шествие «Бессмертного полка» отдельно», - объяснила она.