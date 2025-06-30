Пошлину за водительские права хотят увеличить вдвое

30.06.2025 | 13:50

В России с сентября планируют увеличить транспортные пошлины. Получение водительских прав может подорожать вдвое.

Сбор за выдачу удостоверения старого образца будет составлять 4 000 рублей, а нового - 6 000. Международные права при этом обойдутся в 3 200 вместо 1 600.

Вырастет и стоимость получения ПТС - 1 200 рублей (на 50% выше). Внести в него изменения можно будет за 525 рублей (сейчас 350).

Получить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) тоже окажется дороже: размер пошлины за документ на бумаге поднимется с 500 до 1 500 рублей, на пластике - с 1 500 до 4 500 рублей.

«Согласно законопроекту, повысится госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль - с 2 000 до 3 000 рублей. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2 250 вместо 1 500 рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1 500 до 4 500 рублей», - пишут «Известия», ссылаясь на законопроект Минфина, согласованный с профильными ведомствами.

Транзитные номера обойдутся в 300 рублей вместо 200 за бумажный вариант и 2 400 рублей (сейчас 1 600) за металлические.

За разрешение на изменение конструкции машины нужно будет отдать 3 000 рублей (вместо 1 000).