Сетевое издание|18+|Понедельник|30 июн 2025|14:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Дождь |

Общество

Пошлину за водительские права хотят увеличить вдвое

Печать
Telegram

В России с сентября планируют увеличить транспортные пошлины. Получение водительских прав может подорожать вдвое.

Сбор за выдачу удостоверения старого образца будет составлять 4 000 рублей, а нового - 6 000. Международные права при этом обойдутся в 3 200 вместо 1 600.

Вырастет и стоимость получения ПТС - 1 200 рублей (на 50% выше). Внести в него изменения можно будет за 525 рублей (сейчас 350).

Получить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) тоже окажется дороже: размер пошлины за документ на бумаге поднимется с 500 до 1 500 рублей, на пластике - с 1 500 до 4 500 рублей.

«Согласно законопроекту, повысится госпошлина за выдачу госномеров на автомобиль - с 2 000 до 3 000 рублей. За регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2 250 вместо 1 500 рублей. Свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает с 1 500 до 4 500 рублей», - пишут «Известия», ссылаясь на законопроект Минфина, согласованный с профильными ведомствами.

Транзитные номера обойдутся в 300 рублей вместо 200 за бумажный вариант и 2 400 рублей (сейчас 1 600) за металлические.

За разрешение на изменение конструкции машины нужно будет отдать 3 000 рублей (вместо 1 000).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте