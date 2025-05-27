В Пензе на 38 часов перекроют подъезды к памятнику Победы

27.05.2025 | 19:47

4-6 июня в Пензе изменится схема движения транспорта в районе Монумента воинской и трудовой Славы.

Подъезды к памятнику Победы будут перекрыты с 22:00 4-го числа до 12:00 6-го, пояснили в городском управлении ЖКХ.

Это связано «с проведением заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа и Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ», уточнили в ведомстве.

Автомобилистам следует учесть эту информацию при планировании маршрутов.

Ранее сообщалось, что 28 мая в центре Пензы перекроют 2 участка из-за празднования 107-й годовщины со дня образования пограничной службы ФСБ России.