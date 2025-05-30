Сетевое издание|18+|Пятница|30 мая 2025|23:43
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Общество

По маршруту № 34 начал ездить автобус большой вместимости

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Пензенцы дождались появления автобуса большой вместимости на маршруте № 34, который связывает улицы Зеленодольскую и Егорова (КПД). О таком транспорте люди мечтали давно.

Фотографию автобуса в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в пятницу, 30 мая, прислала жительница Пензы. Она рассказала, что он на линии один, его пустили в тестовом режиме около недели назад.

Пассажиры неоднократно жаловались на вместимость машин и несоблюдение интервала в часы пик. Им приходилось брать маршрутки штурмом.

В марте члены общественного совета при областном минстрое устроили проверку, которая показала, что вместо положенных 7 минут пензенцам порой приходилось ждать до 32.

Для исправления ситуации минстрой поручил перевозчику увеличить количество машин на маршруте. Также было рекомендовано оперативно принимать меры по замене микроавтобусов, сошедших с рейса из-за поломок.

Ранее жители Пензы просили сделать подвозящий маршрут от микрорайона КПД до Центрального рынка, а схему движения 34-го автобуса пересмотреть - вместо КПД направить на Север.

В марте начальник ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» Лариса Панкова в прямом эфире, организованном ЦУРом, сообщила, что вопрос находится в стадии проработки.

По словам пассажиров, в настоящее время машины курсируют по прежнему маршруту.

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