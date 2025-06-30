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Общество

В июле пензенцы смогут подать заявление на выплату для школьников

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С 1 по 31 июля многодетные семьи Пензенской области смогут подать заявление на выплату для детей школьного возраста.

Родителям предоставят возможность определить (или изменить ранее выбранный вариант), в каком объеме получать деньги - ежегодно по 5 000 рублей на одного ребенка или ежемесячно равными долями по 417 рублей.

При первом варианте средства перечислят в период с 1 августа по 31 октября, при втором суммы начнут переводить с августа.

«Специалистами органов социальной защиты населения по месту регистрации прием заявлений будет осуществляться только в течение месяца - до 31 июля», - подчеркнул начальник отдела социальной поддержки населения регионального минтруда Алексей Сумбаев.

В министерстве уточнили, что выплата назначается в соответствии с критерием нуждаемости - 2 региональные величины прожиточного минимума на душу населения (в 2025 году это 29 792 рубля).

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