Вадим Супиков поздравил выпускников школ Железнодорожного района

30.06.2025 | 16:35

28 июня, когда в школах проходили выпускные вечера, 11-классникам Железнодорожного района в торжественной обстановке вручали не только аттестаты об общем среднем образовании, но и приветственные адреса от председателя Законодательного собрания Пензенской области Вадима Супикова.

Спикер поздравил ребят с окончанием школы, пожелал успехов в учебе, работе и выборе профессии.

Вадим Супиков также выразил признательность родителям выпускников за достойное воспитание детей.

Кроме того, благодарственными письмами был отмечен труд педагогов по воспитанию и образованию молодых граждан России, передаче им знаний, умений и навыков.