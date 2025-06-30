Погода в первый день июля не порадует пензенцев

30.06.2025 | 21:00

В первый день июля в Пензенской области будет облачно и дождливо, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +8...+13 градусов, днем воздух прогреется до +14...+19, повсеместно ожидаются осадки, возможно с грозой.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.

Ранее метеорологи пояснили, что на первой рабочей неделе июля территория Пензенской области останется во власти атмосферных фронтов, сохранится пониженный температурный режим.

В старину подмечали: если 1 июля к вечеру видна радуга, быть хорошей погоде.