В Пензе вносят изменения в троллейбусный маршрут № 9

20.06.2025 | 11:50

С 1 июля троллейбусный маршрут № 9 будет продлен. Об этом сообщили в Центре управления регионом со ссылкой на директора ГКУ «Организатор перевозок в Пензенской области» Ларису Панкову.

Троллейбусы № 9 станут ходить от улицы Стасова до Светлой. Сейчас их маршрут заканчивается на улице Клары Цеткин.

Это изменение было анонсировано еще в декабре 2023 года Сергеем Балакиным, который тогда занимал должность министра цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области.

Ранее стало известно, что перевозчик провел с водительским составом троллейбусного маршрута № 9 внеплановый инструктаж по правилам перевозки пассажиров с обязательной посадкой и высадкой на остановках через все двери. Причиной стала жалоба горожанки, поступившая в редакцию портала PenzaInform.ru и перенаправленная в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«В очередной раз обращаюсь с проблемой отношения к пассажирам большинства водителей троллейбусов на 9-м маршруте. В час пик открывают на посадку и высадку только среднюю дверь, заднюю дверь никогда не открывают. Сколько можно издеваться над людьми?!» - говорилось в обращении.