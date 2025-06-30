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Общество

Мемориал героям, погибшим на СВО: с 1 июля от кузнечан ждут заявок

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С 1 июля в Кузнецке стартует творческий конкурс на лучший эскизный проект мемориала, посвященного героям специальной военной операции. Эту тему обсудили на совещании в местной администрации в понедельник, 30 июня.

«Заявки принимаются до 1 октября, после подведения итогов выходим на стадию реализации проекта», - отметил глава города Сергей Златогорский.

Мемориал установят в сквере на улице Ленина. 8 мая там торжественно открыли памятный знак на месте будущего объекта.

Здесь увековечат имена погибших жителей Кузнецка и Кузнецкого района.

«Это будет общий мемориал, и в следующем году мы сможем воплотить основной замысел в реальность. Он будет соответствовать масштабу и подвигу наших героев-земляков. Это будет место, куда дети и внуки наших ребят будут приходить и помнить подвиг своих предков», - сообщил ранее Златогорский.

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Источник — фото из тг-канала Сергея Златогорского
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