Мемориал героям, погибшим на СВО: с 1 июля от кузнечан ждут заявок

30.06.2025 | 19:51

С 1 июля в Кузнецке стартует творческий конкурс на лучший эскизный проект мемориала, посвященного героям специальной военной операции. Эту тему обсудили на совещании в местной администрации в понедельник, 30 июня.

«Заявки принимаются до 1 октября, после подведения итогов выходим на стадию реализации проекта», - отметил глава города Сергей Златогорский.

Мемориал установят в сквере на улице Ленина. 8 мая там торжественно открыли памятный знак на месте будущего объекта.

Здесь увековечат имена погибших жителей Кузнецка и Кузнецкого района.

«Это будет общий мемориал, и в следующем году мы сможем воплотить основной замысел в реальность. Он будет соответствовать масштабу и подвигу наших героев-земляков. Это будет место, куда дети и внуки наших ребят будут приходить и помнить подвиг своих предков», - сообщил ранее Златогорский.