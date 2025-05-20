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Общество

В Пензе на работу автобусов № 93 потратят 77,7 млн рублей

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В Пензе на работу автобусов по маршруту № 93 в течение полугода потратят 77 млн 713 тысяч 359 рублей. Электронный аукцион по определению перевозчика, проводившийся на портале госзакупок, завершился во вторник, 20 мая.

В соответствии с государственным контрактом предполагается работа 13 машин большого класса в срок до 30 ноября 2025-го. Как обычно, они будут курсировать между поселком Засурье и Совхоз-техникумом. За этот период автобусы проедут 482 092,8 км.

Некоторые пассажиры уверены, что в часы пик машин на линии недостаточно. Они интересуются, увеличат ли число транспортных средств в ближайшее время.

Директор ГКУ «Организатор перевозок» Людмила Панкова уточнила сетевому изданию «ПензаИнформ», что пока «увеличение количества подвижного состава не планируется».

Ранее сообщалось, что для Пензенской агломерации в 2025 году приобретено 60 новых автобусов. Они выйдут на маршруты № 54 (24 шт.), 70 и 130. Часть высвободившихся машин станет работать на других направлениях.

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