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Общество

Квартиру в «Созвездии» можно купить с выгодой в 540 000 рублей

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На этой неделе в акции «Время выгодных решений» участвует 1-комнатная квартира в 25-этажном корпусе «Атлас» ЖК «Созвездие». С 30 июня по 6 июля цена на нее ниже на 540 000 рублей (10%).

Квартира расположена на 5-м этаже, в ней имеются: кухня с выходом на лоджию, светлая комната с двумя окнами и функциональный коридор, в котором будет удобно разместить системы хранения.

Квартиру в «Созвездии» можно купить с выгодой в 540 000 рублей

Для жителей обустроена входная группа из двух этажей, на уровне последнего расположен двор. Имеется подземный паркинг с лифтом.

Корпус сдан, ключи можно получить сразу после покупки.

Квартиру в «Созвездии» можно купить с выгодой в 540 000 рублей

Акция действует при условии ипотеки или 100%-й оплаты наличными.

Чтобы забронировать квартиру по выгодной цене, необходимо оставить заявку: clck.ru/3MrT7F.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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