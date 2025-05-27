28 мая в центре Пензы перекроют 2 участка

27.05.2025 | 19:34

В среду, 28 мая, в центре Пензы изменится схема дорожного движения. Об этом предупредило городское управление ЖКХ.

В период с 10:00 до 10:30 перекроют следующие участки:

- ул. Московскую - от Суворова до Долгова;

- ул. Октябрьскую - от Московской до въезда на Привокзальную площадь.

Ограничение связано с празднованием 107-й годовщины со дня образования пограничной службы ФСБ России, уточнили в УЖКХ.

Автомобилистам следует учесть эту информацию при планировании маршрутов.