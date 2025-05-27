28 мая в центре Пензы перекроют 2 участка

В среду, 28 мая, в центре Пензы изменится схема дорожного движения. Об этом предупредило городское управление ЖКХ.
В период с 10:00 до 10:30 перекроют следующие участки:
- ул. Московскую - от Суворова до Долгова;
- ул. Октябрьскую - от Московской до въезда на Привокзальную площадь.
Ограничение связано с празднованием 107-й годовщины со дня образования пограничной службы ФСБ России, уточнили в УЖКХ.
Автомобилистам следует учесть эту информацию при планировании маршрутов.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀