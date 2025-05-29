В Пензе изменили схему движения автобусов № 25

29.05.2025 | 16:55

Исчезновение поворота из Зари (с улицы Новоселов налево на М-5) привело к изменению схемы маршрута № 25. Уже с четверга, 29 мая, он начал ходить иначе.

Теперь автобусы, следуя из Зари, поворачивают до проезда Яшиной, затем едут по одноименной улице к М-5 и по трассе направляются к проспекту Победы. Далее они идут как обычно, обратно - прежним путем, пояснили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Поворот налево с улицы Новоселов запретили из-за ремонтных работ. Водители могут выезжать только направо. Кроме того, попасть в микрорайон с данного участка трассы транспорту, едущему со стороны ТЦ «Мега-Пенза», тоже нельзя.

Ремонт продлится до сентября 2026 года.

В связи со сложившейся ситуацией автолюбителям советуют пользоваться транспортной развязкой на 624-м километре. Добраться до нее можно как по трассе, так и через проезд Яшиной.