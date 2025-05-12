В Пензе изменили схему движения маршрутов № 1, 1т, 33 и 39

12.05.2025 | 09:57

В Пензе с понедельника, 12 мая, вносятся изменения в схемы движения маршрутов № 1, 1т, 33 и 39, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Причина - ремонтные работы на улице Пушкина, на участке от Володарского до Плеханова. Их начало заявлено с 14:00 12 мая, завершение планируется 16-го числа.

В течение этого времени троллейбусы № 1 с улицы Пушкина поедут по Плеханова - Октябрьской - Володарского - Бакунина - Плеханова - Пушкина и далее по маршруту.

Маршрутки № 1т с Пушкина будет следовать по следующим улицам: Володарского - Бакунина - Плеханова - ул. Пушкина и далее по маршруту.

Маршрутки № 33 и 39 с улицы Володарского направятся на Бакунина - Плеханова - Пушкина и далее по привычным схемам.