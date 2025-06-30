«Урбан Фест» собрал более 3 000 пензенцев на площадке ЖК «Чаадаев»

30.06.2025 | 14:08

Последние выходные июня стали праздником для жителей Пензы. 29-го числа на площадке строящегося комплекса «Чаадаев» прошел новый фестиваль «Урбан Фест» (0+).

«Для Пензы мероприятие стало уникальным. Наша площадка новая для микрорайона и города. Уже скоро здесь появится современный жилой комплекс «Чаадаев» с благоустроенными дворами, детскими и спортивными площадками, коммерческой инфраструктурой. Но главное, что отличает наш проект, - готовые квартиры с отделкой, кухонным гарнитуром и техникой, которые мы предлагаем нашим клиентам в сочетании с выгодной ставкой и привлекательными ценами», - прокомментировала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

На фестивале было все для комфортного отдыха: работали различные тематические площадки для детей и взрослых, а для самых маленьких предусмотрели анимацию, шоу мыльных пузырей, аквагрим и интерактив.

В этот день прошел контест по BMX, состоялись мастер-классы по стритболу, также можно было сдать нормативы ГТО. Драйва участникам добавляли трофи-заезды. А профессионалы в области стрит-арта получили возможность создать граффити в рамках фестиваля.

Украшением концертной программы стало выступление заслуженной артистки Пензенской области, исполнительницы народных песен Марты Серебряковой вместе с ансамблем русской этнической музыки «Миряне».

«Радостно выступить на новом мероприятии, на новой для города площадке для многих зрителей, собравшихся с нами. Благодарю «Территорию жизни» за приглашение и прекрасный фестиваль», - высказалась Марта Серебрякова.

Также гостей радовали этно-фолк-группа «Ветроград», студии «Дорогой голос» и «Эстетика вокала», группа «Каверулли» и многие другие коллективы.

Для любителей памятных фото на площадке работала стильная подсвеченная фотозона, где можно было сделать красивый снимок на память о приятно проведенных выходных.

Самым главным событием фестиваля стала жарка шашлыка (более 300 кг) на мангале длиной 180 метров. Символично, что по доброй традиции поставить рекорд помогли гости.

«Часто жарю шашлыки, люблю радовать семью, друзей, но в первый раз удалось пожарить столько мяса и угостить буквально весь наш микрорайон! Спасибо организаторам за прекрасную возможность!» - поделился эмоциями гость фестиваля Сергей.

Но не только угощение привлекло посетителей. Многие смогли ознакомиться с проектом ЖК «Чаадаев» от «Территории жизни». Его строительство в рамках редевелопмента поможет качественно обновить жилой фонд Северо-восточного планировочного района, что создаст комфортную среду для жизни.

В микрорайоне создана развитая инфраструктура. Поблизости детские сады и корпуса школы, технологический колледж, больница, поликлиника и частные медицинские центры, торговые центры и многое другое. В день проведения фестиваля участники смогли посетить офис продаж, ознакомиться с вариантами квартир и отделки, условиями покупки. А после - забронировать квартиру.

«Отлично встретили, подробно рассказали о планировках, как можно обставить комнату. Сомнений не осталась - буду оформлять сделку!» - рассказала гостья фестиваля Людмила.

После рекордного угощения веселье только началось, участников ждали кавер-фестиваль, розыгрыш подарков от ГК «Территория жизни» и партнеров: сертификатов, гаджетов, сувенирных наборов, полезных вещей.

А после заката для гостей устроили яркое фаер-шоу. Пылающие фигуры, умелые движения с факелами и огнями, яркие пиротехнические эффекты стали точкой, завершившей насыщенный день «Урбан Феста».

Организаторы фестиваля планируют проведение новых запоминающихся мероприятий. Все желающие могут посетить другие интересные праздники, о которых можно узнать в группе VK.

Информация о новом и современном жилом комплексе «Чаадаев» представлена на сайте. По телефону 203-000 менеджеры подробно расскажут о ходе реализации проекта, выгодных предложениях на этапе строительства и преимуществах проекта. Записаться можно, заполнив форму.

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